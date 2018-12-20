«Арсенал» проведет три сбора в Турции

Футбол 20 декабря 2018 14:25 Источник: ФК «Арсенал» (Тула) Автор: Липкин Антон

Команда выйдет из отпуска 12 января.

«Арсенал определился с планами подготовки к весенней части сезона, сообщает официальный сайт клуба.

«Арсенал» выйдет из отпуска 12 января. После медобследования в Москве команда отправится в Турцию, где пройдут все три зимних сбора. Первый – с 12 по 23 января, второй – с 27 января по 8 февраля, третий – с 12 по 22 февраля.

За время зимней паузы «Арсенал» планирует провести восемь контрольных матчей.

Напомним, после 17 туров «Арсенал» набрал 20 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице.

Первый после паузы матч «Арсенал» проведет 24 февраля дома с «Оренбургом» в ¼ финала Кубка России.