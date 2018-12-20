ЛДПР выдвинула кандидатуру Лебедева на пост президента РФС

Футбол 20 декабря 2018 14:29 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

В среду Виталий Мутко сложил с себя полномочия президента Российского футбольного союза (РФС).

Фракция ЛДПР предложила назначить на пост главы РФС вице-спикера Госдумы Игоря Лебедева.

«В связи с предстоящими выборами нового руководителя РФС, фракция ЛДПР в Госдуме официально объявила о поддержке кандидатуры Игоря Лебедева на эту должность, который сейчас является заместителем председателя Государственной думы. Фракция ЛДПР заявляет, что будет настаивать на назначении главой РФС Игоря Лебедева.

Мы следим за всеми событиями, депутаты посещают футбольные матчи. Владимир Жириновский, Игорь Лебедев, Михаил Дегтярев и другие депутаты ЛДПР поддерживали нашу сборную на чемпионате мира в Москве. Футбольные команды ЛДПР разных уровней стараются принимать участие во всех турнирах», - говорится в сообщении пресс-службы фракции.

Выборы нового президента РФС состоятся 22 февраля на отчетной конференции. Временно исполняющим обязанности назначен Сергей Прядкин. Ранее сообщалось, что претендентами на пост главы РФС являются Александр Алаев и председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков.