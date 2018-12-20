Даниэле Де Росси: Мне будет нелегко вернуться в строй в свои 35

Футбол 20 декабря 2018 14:53 Источник: Football Italia Автор: Сметанникова Дарья

Капитан «Ромы» Даниэле Де Росси намекнул, что готов в скором времени завершить спортивную карьеру.

Когда я был молод, я был отдать все ради того, чтобы сыграть хотя бы половину матчей за «Рому» из тех, в которых мне довелось принять участие. А их было более 600. Я - счастливчик, ведь мне довелось выполнять свою работу в городе, который я люблю, и я это делал с любимыми мной людьми. У меня сейчас травма, и я знаю, что конец моей карьеры близок.

Это самое серьезное повреждение в моей карьере, мне будет нелегко вернуться в строй в свои 35. Я уже начал бегать и бить по мячу, но до возвращения в строй пока еще далеко. В будущем я мечтаю стать тренером», - приводит слова Де Росси Football Italia.

На счету футболиста в текущем сезоне 11 матчей за «Рому».