«Барселона» согласовала контракт с защитником «Валенсии» Мурильо

Футбол 20 декабря 2018 15:01 Источник: Barca Centre Автор: Сметанникова Дарья

Защитник «Валенсии» Джейсон Мурильо продолжит карьеру в «Барселоне». Об этом сообщает Barca Centre.

«Барселона» и «Валенсия» согласовали условия арендного соглашения по 26-летнему колумбийскому центральному защитнику. Детали контракта не разглашаются.

Мурильо приобретен на замену Самюэлю Умтити, который получил травму и выбыл на неопределенный срок.

Контракт Мурильо с «Валенсией» рассчитан до 30 июня 2022 года. Трансферная стоимость защитника оценивается в 15 млн евро.

На счету футболиста всего один матч в нынешнем чемпионате Испании.