СМИ: «МЮ» готов заплатить «Тоттенхэму» рекордную неустойку за Почеттино

Футбол 20 декабря 2018 15:32 Источник: The Telegraph Автор: Сметанникова Дарья

Во вторник «Манчестер Юнайтед» уволил с поста главного тренера Жозе Моуринью, назначив временно исполняющим обязанности наставника Оле-Гуннара Сульшера.

По информации Telegraph, «Манчестер Юнайтед» готов заплатить «Тоттенхэму» рекордную сумму в качестве компенсации за согласие лондонцев отпустить главного тренера Маурисио Почеттино.

Контракт Почеттино с «Тоттенхэмом», продленный в мае 2018, рассчитан до 2023 года. Сумма отступных в соглашение не прописана.

Ежегодная зарплата аргентинского специалиста в «Тоттенхэме» составляет 8,5 млн фунтов. Сумма компенсации за досрочный разрыв контракта превысит 40 млн фунтов, что является рекордом.

В текущем сезоне «Манчестер Юнайтед» расположился на 6-м месте в таблице премьер-лиги, уступая лидирующему «Ливерпулю» 19 очков. Также команда пробилась в 1/8 финала Лиги чемпионов, где ей предстоит сыграть с «ПСЖ».