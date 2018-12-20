Клаудио Маркизио: «Ювентус» в чемпионате Италии опережает всех на много лет

Футбол 20 декабря 2018 16:20 Источник: La Stampa Автор: Сметанникова Дарья

Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио оценил выступление своей бывшей команды «Ювентуса» в текущем сезоне.

«Наполи» прогрессирует, «Рома» доказала, что у нее есть характер, а «Интеру2 просто необходима последовательность. Соперники растут в классе, просто «Ювентус» опережает всех на много лет. В этом сезоне они могут выиграть Лигу чемпионов», - приводит слова Маркизио La Stampa.

«Ювентус» после 16 туров серии А занимает первое мест в турнирной таблице, опережая «Наполи» на восемь очков.

В Лиге чемпионов на стадии 1/8 финала «Ювентус» сыграет с «Атлетико».