Александр Кержаков: Тренер должен быть сильной личностью

Футбол 20 декабря 2018 16:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Зетилов Игорь

После получения тренерской категории А-УЕФА на вопросы журналистов ответил эск-форвард сборной России Александр Кержаков.

– Трудно было учиться?

– Главное – то, что это было очень интересно.

– Вы работает с юношеской сборной. Это помогало в учебе и подготовке к экзаменам?

– Да, здесь я защищал тот недельный микроцикл, который был у меня на сборе этой команды в Испании.

– Вы работали со многими наставниками. Можете выделить тех, с кем было особенно интересно?

– Нет. Тренеров было очень много и от каждого я что–то взял.

– Без чего нельзя стать хорошим тренером?

– Должна быть индивидуальность. Тренер должен быть сильной личностью.