Александр Кержаков: Тренер должен быть сильной личностью

После получения тренерской категории А-УЕФА на вопросы журналистов ответил эск-форвард сборной России Александр Кержаков.
– Трудно было учиться?
– Главное – то, что это было очень интересно.
– Вы работает с юношеской сборной. Это помогало в учебе и подготовке к экзаменам?
– Да, здесь я защищал тот недельный микроцикл, который был у меня на сборе этой команды в Испании.
– Вы работали со многими наставниками. Можете выделить тех, с кем было особенно интересно?
– Нет. Тренеров было очень много и от каждого я что–то взял.
– Без чего нельзя стать хорошим тренером?
– Должна быть индивидуальность. Тренер должен быть сильной личностью.