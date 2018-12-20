Кэррик напомнил Погба, что клуб важнее любого игрока

Футбол 20 декабря 2018 16:33 Источник: The Sun Автор: Липкин Антон

Француз радовался отставке Моуринью.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба отпраздновал в раздевалке команды отставку главного тренера Жозе Моуринью, сообщает The Sun.

Однако эмоции 25-летнего француза не понравились бывшему ассистенту португальца Майклу Кэррику, который в течение 48 часов руководил тренировочным процессом команды.

Кэррик напомнил Погба, что «ни один игрок не может быть важнее клуба».

Напомним, во вторник «Манчестер Юнайтед» объявил об отставке Моуринью, у которого не сложились отношения с Погба.

Сначала клуб заявил, что в ближайшее время определится с временным тренером. Накануне им стал норвежец Оле-Гуннар Сульшер, выступавший за «Манчестер Юнайтед» с 1998 по 2007 годы.