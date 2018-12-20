Игорь Лебедев: У меня есть желание возглавить РФС, хотелось бы поговорить с Мутко - Советский спорт
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    • Футбол20 декабря 2018 16:38Источник: Sport24.ruАвтор: Сметанникова Дарья

    Игорь Лебедев: У меня есть желание возглавить РФС, хотелось бы поговорить с Мутко

    Сегодня стало известно, что фракция ЛДПР выдвинула кандидатуру Игоря Лебедева на пост президента Российского футбольного союза (РФС).

    Депутат Госдумы прокомментировал инициативу коллег по партии.

    «Благодарен коллегам за проявленную инициативу, но окончательное решение будет принято после праздников и консультаций с членами РФС. Желание занять пост президента РФС у меня есть. Непременно хотелось бы поговорить с Виталием Мутко, прежде чем окончательно решить», - приводит слова Лебедева Sport24.ru.

    В среду Мутко сложил с себя полномочия президента РФС.

    Выборы нового президента РФС состоятся 22 февраля на отчетной конференции. Временно исполняющим обязанности назначен Сергей Прядкин. Ранее сообщалось, что претендентами на пост главы РФС являются Александр Алаев и председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков.

    #лебедев игорь#мутко виталий леонтьевич#рфс#Футбол-Россия
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