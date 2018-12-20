Дмитрий Шляхтин: Мутко всегда работал в РФС с душой и сердцем

Футбол 20 декабря 2018 17:19 Источник: ТАСС Автор: Липкин Антон

Мутко покинул пост президента РФС.

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин высказался о работе Виталия Мутко на посту президента РФС.

«Если говорить о футболе, при Мутко наши футболисты выиграли бронзу чемпионата Европы 2008 года, с успехом был проведен чемпионат мира 2018 года, – приводит ТАСС слова Шляхтина. – Команда показала хороший результат. Это напрямую результат его работы, его вклад. Это неравнодушный человек, который всегда работал с душой и сердцем, с большой отдачей».

Напомним, накануне стало известно о том, что Мутко официально покидает РФС. Он руководил союзом с апреля 2005 по ноябрь 2009 года, а также с сентября 2015 по декабрь 2017 года, после чего приостановил свою деятельность.