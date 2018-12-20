Вратарь «Томи» может стать игроком «Урала»

Футбол 20 декабря 2018 17:35 Источник: «РИА Новости» Автор: Сметанникова Дарья

«Урал» заинтересован в приобретении вратаря «Томи» Александра Мелихова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Вратарь «Томи» Александр Мелихов попал в сферу интересов «Урала». Клуб премьер-лиги просматривал футболиста в одном из последних матчей года и рассчитывает в случае успешного трансфера, что голкипер будет играть в основе команды», - сообщил источник.

20-летний вратарь защищает цвета «Томи» с 2016 года. В текущем сезоне ФНЛ Мелихов пропустил восемь мячей в 12 матчах за команду.

«Томь» после 24 туров занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ. Ранее сообщалось, что команда из Томска имеет финансовые проблемы, задерживает зарплаты футболистам.