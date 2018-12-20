«Манчестер Юнайтед» заплатил «Мольде» за Сульшера 1,8 миллиона фунтов

Футбол 20 декабря 2018 17:40 Источник: Sky Sports Автор: Липкин Антон

Норвежец стал временным тренером манкунианцев.

Компенсация, которую заплатил «Манчестер Юнайтед» норвежскому «Мольде» за аренду главного тренера Оле-Гуннара Сульшера составила 1,8 миллиона фунтов, сообщает Sky Sports.

45-летний Сульшер возглавил «Манчестер Юнайтед» в качестве временного главного тренера накануне, на следующий день после отставки португальца Жозе Моуринью.

Если руководство английского клуба примет решение утвердить норвежца в качестве постоянного тренера, его бывший клуб получит еще 7,2 миллиона фунтов.

Напомним, Сульшер выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1996 по 2007 годы, после чего начал тренерскую карьеру в резервной команде манкунианцев.

Свой первый матч в бывшем клубе Сульшер проведет в субботу, когда «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Кардиффом», который норвежец возглавлял в 2014 году.