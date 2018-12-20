СМИ: Зидан получил предложение возглавить «Манчестер Юнайтед»

Футбол 20 декабря 2018 17:43 Источник: AS Автор: Сметанникова Дарья

Во вторник «Манчестер Юнайтед» уволил Жозе Моуринью и назначил временно исполняющим обязанности главного тренера Оле-Гуннара Сульшера.

45-летний норвежский специалист будет работать с «Манчестер Юнайтед» до конца сезона. Руководство английского клуба предложил бывшему тренеру «Реала» Зинедину Зидану возглавить клуб. Об этом сообщает AS.

46-летний француз пока не дал согласия руководству «красных дьяволов». Сообщается, что Зидан хотел бы поработать со сборной Франции или «Ювентусом», но понимает, что пока это невозможно.

В текущем сезоне «Манчестер Юнайтед» расположился на 6-м месте в таблице премьер-лиги, уступая лидирующему «Ливерпулю» 19 очков. Также команда пробилась в 1/8 финала Лиги чемпионов, где ей предстоит сыграть с «ПСЖ».