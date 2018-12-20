Джанфранко Дзола: Я рад, что в полуфинале Кубка лиги нам достался именно «Тоттенхэм»

Футбол 20 декабря 2018 19:01 Источник: ФК «Челси»

Тренер «Челси» Джанфранко Дзола прокомментировал результаты жеребьевки полуфинала Кубка Лиги, по итогам которой «синие» сыграют с «Тоттенхэмом».

- Безусловно, нам выпал сложный жребий, но главное, что мы вышли в полуфинал. Совсем недавно они преподали нам хороший урок игры в футбол, и теперь нам не терпится встретиться с ними снова. Я уверен, что это будет совсем иная игра, и каждый в нашей команде готов снова сыграть против них.

Мы потерпели болезненное поражение (в чемпионате). В том матче многие наши игроки выступили ниже своих стандартов. У нас очень сильный состав, и я уверен, что каждый из них хочет получить реванш. Я рад, что нам достался именно этот соперник, и с нетерпением жду предстоящие игры, - приводит слова Дзолы пресс-служба клуба.

Первые матчи 1/2 финала пройдут 8-9 января, ответные состоятся 22-23 января.

Напомним, что в четвертьфинальных встречах «Тоттенхэм» в гостях обыграл «Арсенал» (2:0), «Челси» на своем поле взял верх над «Борнмутом» (1:0).