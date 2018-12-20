Футбол 20 декабря 2018 19:04 Источник: ФК «Челси»

Джанфранко Дзола: Надеюсь, что Эдену удастся добиться с «Челси» больших побед

- У нас очень плотный календарь. Эден важен для команды, поэтому он должен сохранять наилучшую форму и максимум сил. Тем не менее, мы знаем, что даже выйдя на 20 минут он способен решить исход матча. То же я могу сказать и о Педро. Он был великолепен.

Он один из лучших игроков в истории клуба. Ему всего лишь 27 лет, я надеюсь, что он останется с нами и дальше, принося пользу команде и становясь лучше.

Я надеюсь, что Эдену удастся добиться с клубом больших побед и наш тренерский штаб сможет стать частью этой истории, - приводит слова Дзолы пресс-служба клуба.

Добавим, что в полуфинале турнира «Челси» встретится с «Тоттенхэмом», первые матчи пройдут 8-9 января, ответные состоятся 22-23 января.