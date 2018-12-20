Конте заинтересован в том, чтобы возглавить «Манчестер Юнайтед»

Футбол 20 декабря 2018 19:38 Источник: The Telegraph

Бывший главный тренер «Челси» Антонио Конте проявляет заинтересованность в работе с «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает Telegraph, Конте заинтересован в том, чтобы сменить Жозе Моуринью в качестве следующего наставника «Манчестер Юнайтед».

Отмечается, что 49-летний итальянский специалист станет основным претендентом на должность главного тренера «красных дьяволов», если клубу не удастся договориться с Маурисио Почеттино.

Напомним, что в среду, 19 декабря, руководство «Манчестер Юнайтед» объявило о назначении Уле Гуннара Сульшера на пост исполняющего обязанности главного тренера команды до лета 2019 года.