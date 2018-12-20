Фабрегас зимой может перейти в «Монако»

Футбол 20 декабря 2018 20:20 Источник: La Gazzetta dello Sport

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас зимой может стать игроком «Монако».

Как сообщает Gazzetta dello Sport, монегаски готовы удовлетворить запрос «Челси» в размере 10 миллионов евро за переход Фабрегаса, а также требования самого футболиста в размере 5 миллионов евро за сезон.

Ранее Calciomercato.com сообщал, что «Милан» не оставляет попыток договориться с «Челси» о трансфере 31-летнего хавбека, чей контракт с лондонским клубом заканчивается в конце текущего сезона. Однако итальянский клуб готов предложить испанца лишь 8 миллионов.

Добавим, что в текущем сезоне полузащитник провел всего девять матчей (один в премьер-лиге) за «Челси» и забил один гол.