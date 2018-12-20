Защитник «Томи» Тихий – об интересе «Зенита»: Пока конкретики никакой нет - Советский спорт
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    • Футбол20 декабря 2018 20:22Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Сметанникова Дарья

    Защитник «Томи» Тихий – об интересе «Зенита»: Пока конкретики никакой нет

    «Зенит» заинтересован в защитнике «Томи» Дмитрии Тихом. 26-летний футболист прокомментировал интерес клуба РПЛ.

    «Конечно, мне хотелось бы выступать в РПЛ. Но пока конкретики нет никакой. Не хочу бежать впереди паровоза и что-то загадывать. Вернулся из отпуска, приступил к тренировкам — готовлюсь в Москве по индивидуальной программе.

    Да, я уведомил клуб, что собираюсь подавать в Палату по разрешениям споров, но на данный момент я футболист томской командой. И готовлюсь к тому, чтобы начать с ней сборы 12 января.

    Слышал ли, что у «Томи» нет средств оплатить игрокам авиабилеты? От ребят — да. В любом случае, все прояснится после Нового года», - цитирует Тихого «Матч ТВ».

    В текущем сезоне ФНЛ Тихий провел за «Томь» 20 матчей, в 19 их которых выходил в стартовом составе.

    «Томь» после 24 туров занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ. Ранее сообщалось, что команда из Томска имеет финансовые проблемы, задерживает зарплаты футболистам.

    #тихий дмитрий#фк зенит#фк томь#Возможные трансферы#фнл#рпл#Футбол-Россия
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