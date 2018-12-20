Защитник «Томи» Тихий – об интересе «Зенита»: Пока конкретики никакой нет

Футбол 20 декабря 2018 20:22 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Сметанникова Дарья

«Зенит» заинтересован в защитнике «Томи» Дмитрии Тихом. 26-летний футболист прокомментировал интерес клуба РПЛ.

«Конечно, мне хотелось бы выступать в РПЛ. Но пока конкретики нет никакой. Не хочу бежать впереди паровоза и что-то загадывать. Вернулся из отпуска, приступил к тренировкам — готовлюсь в Москве по индивидуальной программе.

Да, я уведомил клуб, что собираюсь подавать в Палату по разрешениям споров, но на данный момент я футболист томской командой. И готовлюсь к тому, чтобы начать с ней сборы 12 января.

Слышал ли, что у «Томи» нет средств оплатить игрокам авиабилеты? От ребят — да. В любом случае, все прояснится после Нового года», - цитирует Тихого «Матч ТВ».

В текущем сезоне ФНЛ Тихий провел за «Томь» 20 матчей, в 19 их которых выходил в стартовом составе.

«Томь» после 24 туров занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ. Ранее сообщалось, что команда из Томска имеет финансовые проблемы, задерживает зарплаты футболистам.