Геркус показал проект по возведению крыши на «РЖД Арене» - Советский спорт
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    • Футбол20 декабря 2018 21:08Источник: Instagram

    Геркус показал проект по возведению крыши на «РЖД Арене»

    Генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус заявил об окончании расчетов по возведению крыши на «РЖД Арене».

    «Друзья, многие спрашивают о проекте крыши на стадионе в Черкизово, который я заявил некоторое время назад. Спешу поделиться новостями.

    Сейчас мы закончили расчеты и эскизный проект по реконструкции стадиона.

    Основной сложностью при проектировании был выбор между двумя инженерными решениями: устройства подвесной крыши на дополнительных опорах, расположенных по центру трибун или по углам трибун», - написал Геркус в Instagram.

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    Друзья, многие спрашивают о проекте крыши на стадионе в Черкизово, который я заявил некоторое время назад. Спешу поделиться новостями. Сейчас мы закончили расчёты и эскизный проект по реконструкции стадиона. Основной сложностью при проектировании был выбор между двумя инженерными решениями: устройства подвесной крыши на дополнительных опорах, расположенных по центру трибун или по углам трибун. #ИльяГеркус #Локомотив #ЛокомотивМосква #ЯрчеПрошлого #КрепчеСтали #Геркус

    Публикация от Илья Геркус (@ilgerkus)

    #рпл#Футбол-Россия#фк локомотив#геркус илья
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