Геркус показал проект по возведению крыши на «РЖД Арене»

Генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус заявил об окончании расчетов по возведению крыши на «РЖД Арене».
«Друзья, многие спрашивают о проекте крыши на стадионе в Черкизово, который я заявил некоторое время назад. Спешу поделиться новостями.
Сейчас мы закончили расчеты и эскизный проект по реконструкции стадиона.
Основной сложностью при проектировании был выбор между двумя инженерными решениями: устройства подвесной крыши на дополнительных опорах, расположенных по центру трибун или по углам трибун», - написал Геркус в Instagram.
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Друзья, многие спрашивают о проекте крыши на стадионе в Черкизово, который я заявил некоторое время назад. Спешу поделиться новостями. Сейчас мы закончили расчёты и эскизный проект по реконструкции стадиона. Основной сложностью при проектировании был выбор между двумя инженерными решениями: устройства подвесной крыши на дополнительных опорах, расположенных по центру трибун или по углам трибун. #ИльяГеркус #Локомотив #ЛокомотивМосква #ЯрчеПрошлого #КрепчеСтали #Геркус
Публикация от Илья Геркус (@ilgerkus)