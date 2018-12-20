Артем Дзюба: Бесит сам факт, что вокруг Кокорина и Мамаева поднялся весь этот шум

Футбол 20 декабря 2018 22:25 Источник: Чемпионат.com

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился мнением о скандале с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева.

- Наверное, я позже все скажу. Но меня бесит сам факт, что вокруг Кокорина и Мамаева поднялся весь этот шум. Раздражает, что появилось столько хейтеров! А также показушников. Множество людей пытаются на данной теме пропиариться, хайпануть. Все эти программы на телевидении… Для меня это настоящий позор! Само собой, у меня есть четкая позиция, и определенные вещи я буду делать, но без показухи.

Сознательно решил ничего не писать в социальных сетях на этот счет. Прежде всего необходимы спокойствие, холодная голова. Нужно понять до конца, что произошло, выслушать обе стороны. Я ни в коем случае не защищаю ребят, но и не накидываюсь с криками: «Кокорин с Мамаевым — два козла». Оправдывать их тоже не нужно. Понятно, что они поступили некрасиво и неправильно, а сейчас должны это осознать, - передает слова Дзюбы «Чемпионат».

Напомним, в понедельник Московский городской суд отклонил апелляцию адвокатов Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева на продление ареста футболистов до 8 февраля 2019 года. Оба игрока были арестованы по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина.