Артем Дзюба: Бесит сам факт, что вокруг Кокорина и Мамаева поднялся весь этот шум - Советский спорт
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    • Футбол20 декабря 2018 22:25Источник: Чемпионат.com

    Артем Дзюба: Бесит сам факт, что вокруг Кокорина и Мамаева поднялся весь этот шум

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился мнением о скандале с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева.

    - Наверное, я позже все скажу. Но меня бесит сам факт, что вокруг Кокорина и Мамаева поднялся весь этот шум. Раздражает, что появилось столько хейтеров! А также показушников. Множество людей пытаются на данной теме пропиариться, хайпануть. Все эти программы на телевидении… Для меня это настоящий позор! Само собой, у меня есть четкая позиция, и определенные вещи я буду делать, но без показухи.

    Сознательно решил ничего не писать в социальных сетях на этот счет. Прежде всего необходимы спокойствие, холодная голова. Нужно понять до конца, что произошло, выслушать обе стороны. Я ни в коем случае не защищаю ребят, но и не накидываюсь с криками: «Кокорин с Мамаевым — два козла». Оправдывать их тоже не нужно. Понятно, что они поступили некрасиво и неправильно, а сейчас должны это осознать, - передает слова Дзюбы «Чемпионат».

    Напомним, в понедельник Московский городской суд отклонил апелляцию адвокатов Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева на продление ареста футболистов до 8 февраля 2019 года. Оба игрока были арестованы по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина.

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