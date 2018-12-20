Сергей Прядкин: Мне очень нравится работать в РПЛ, у меня большие планы

Футбол 20 декабря 2018 23:25 Источник: Телеканал «360°»

Исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Сергей Прядкин объяснил, почему не будет участвовать в выборах главы организации в следующем году.

- В 2012 году я конкурировал на выборах президента РФС с Николаем Толстых, и, безусловно, у меня была экономическая поддержка. Все же в лиге мы приобрели важных партнеров. Думаю, мне было бы полегче. Но не из-за этого я не хочу идти. Мне очень нравится работать в РПЛ, у меня большие планы. Хотим и дальше с коллегами ее (лигу) развивать.

Вижу ли людей, которые заинтересованы быть руководителями РФС? На мой взгляд, есть несколько достойных кандидатов с хорошими организаторскими способностями, имеющих возможности привлечь партнеров и спонсоров, - приводит слова Прядкина телеканал «360».

Напомним, что 22 февраля 2019 года состоится очередная Конференция Российского футбольного союза, на которой пройдут выборы нового президента и состава Исполкома РФС.