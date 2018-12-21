Дмитрий Стоцкий: Всегда приятнее бороться за высокие места, чем барахтаться в середине таблицы

Футбол 21 декабря 2018 02:00 Источник: «Известия»

Полузащитник «Краснодара» Дмитрий Стоцкий оценил выступление команды на внутренней арене и в Лиге Европы в первой части сезона.

- Оценил бы этот отрезок как неплохой для нас. Мы решили задачу выхода в плей-офф Лиги Европы, идем в лидерах чемпионата России, продолжаем борьбу в Кубке страны. Но это лишь промежуточные результаты. Вся основная работа и борьба еще впереди. Сейчас надо нормально отдохнуть, потом еще лучше поработать на сборах и хорошо войти во вторую половину сезона.

- Для вас этот год можно назвать знаковым? Вы сделали серьезный шаг в своей карьере, перейдя из «Уфы» в «Краснодар»…

- Конечно, всегда приятнее бороться за высокие места, чем барахтаться в середине турнирной таблицы. Так что я очень рад тому, что со мной произошло в этом году. Но ни в коем случае нельзя расслабляться. Нужно прибавлять и работать над собой, - передает слова Стоцкого «Известия».

Напомним, что после 17 туров чемпионата России «Краснодар», набрав 33 очка, занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, уступая лидирующему «Зениту» один балл.