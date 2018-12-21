Уле-Гуннар Сульшер: Сыграть с «ПСЖ» в Лиге чемпионов – фантастическая возможность

Футбол 21 декабря 2018 10:15 Источник: «Газета.Ru» Автор: Гичунцев Артур

Напомним, «красным дьяволам» предстоит встретиться с «Пари Сен-Жермен».

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Я следил за жеребьевкой, не подозревая, что в «Манчестер Юнайтед» все сложится таким образом. Сыграть с «ПСЖ» – фантастическая возможность. Это будет один из особенных вечеров на «Олд Траффорд».

Мы получили в соперники одних из лучших талантов в лице Неймара, Мбаппе и Кавани. С нетерпением жду всего этого, но впереди еще много игр, которые будут предшествовать той встрече.

Для начала хотим заложить фундамент и с уверенностью подойти к поединку с «ПСЖ». Если удастся это сделать, будет превосходно», – приводит слова Сульшера "Газета.Ru" со ссылкой на FourFourTwo.

Первый матч "МЮ" и "ПСЖ" состоится 12 февраля.