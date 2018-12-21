Сорокин останется в совете ФИФА, несмотря на пост зампреда ВЭБа

Футбол 21 декабря 2018 10:46 Источник: «Известия» Автор: Липкин Антон

Сорокин курирует в ВЭБ блок «Экономика и комплексное развитие городов».

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин сохранит свои места в совете ФИФА и исполкоме РФС.

В середине декабря было объявлено о том, что Сорокин занял пост заместителя председателя Внешэкономбанка (ВЭБ) и будет курировать блок «Экономика и комплексное развитие городов».

«Я остаюсь в Совете ФИФА, это согласовано с главой ВЭБа Игорем Шуваловым, – приводят «Известия» слова Сорокина. – Мне дали добро на это по нескольким причинам.

Во-первых, заседания совета ФИФА и исполкома УЕФА происходят не так часто и длятся не более одного-двух дней. Во-вторых, это выборная должность. Если бы я взял самоотвод, то наша страна потеряла бы место в руководящем органе ФИФА. В-третьих, это некоммерческая деятельность».