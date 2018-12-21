Мурзагулов стал председателем попечительского совета «Уфы»

Футбол 21 декабря 2018 10:56 Источник: ФК «Уфа» Автор: Липкин Антон

Решение о создании попечительского органа было принято 11 декабря на рабочем совещании по вопросам развития клуба.

Председатель совета директоров АО «Башинформ» Ростислав Мурзагулов назначен председателем попечительского совета футбольного клуба «Уфа».

Решение о создании попечительского органа было принято 11 декабря на рабочем совещании по вопросам развития клуба.

Генеральному директору клуба Шамилю Газизову поручено разработать план и концепцию работы попечительского совета сроком до 31 января 2019 года. Он же будет ответственным за взаимодействие с госорганами.

«Вся работа по-прежнему будет вестись менеджментом клуба, который доказал высокую эффективность работы, закончив сезон на шестом месте за один миллиард, тогда как занявшая пятое место команда потратила 11 миллиардов», – отметил Мурзагулов.

«Попечительский совет, в который войдут пять-шесть человек, будет заниматься стратегическими вопросами, поддержкой, наблюдением за исполнением решений. Подобный орган есть в хоккейном клубе «Салават Юлаев». Думаю, что и для футбола это будет очень хорошо», – заявил Газизов.