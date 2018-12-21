Неймар кардинально сменил имидж (фото)

Футбол 21 декабря 2018 11:12 Источник: «Газета.Ru» Автор: Гичунцев Артур

Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Twitter.

Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар сменил имидж. Форвард сделал новую прическу. Теперь на голове футболиста – дреды.

Автор прически – известный парикмахер Нарико Сантос, к которому ходят исключительно звезды бразильского футбола. Он уже заплетал Неймару дреды, однако тогда спортсмен быстро сменил имидж.

В этом сезоне нападающий выступал в 19 официальных матчах за «ПСЖ», оформил 16 голов и отдал восемь результативных передач.