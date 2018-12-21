Неймар кардинально сменил имидж (фото)

Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Twitter.
Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар сменил имидж. Форвард сделал новую прическу. Теперь на голове футболиста – дреды.
Paris Saint-Germain and Brazil superstar Neymar unveils a new hairstyle😍😍https://t.co/STBY63m1n4#betlegit #bettingtips pic.twitter.com/2nEfdchZIH— Bet Legit (@betlegitke) 21 декабря 2018 г.
Автор прически – известный парикмахер Нарико Сантос, к которому ходят исключительно звезды бразильского футбола. Он уже заплетал Неймару дреды, однако тогда спортсмен быстро сменил имидж.
В этом сезоне нападающий выступал в 19 официальных матчах за «ПСЖ», оформил 16 голов и отдал восемь результативных передач.