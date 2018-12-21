Юрген Клопп: «Манчестер Сити» играет по-чемпионски

Футбол 21 декабря 2018 11:34 Источник: FourFourTwo Автор: Липкин Антон

«Ливерпуль» опережает манкунианцев на одно очко.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о классе «Манчестер Сити».

«Нужно признать, что «Сити» очень-очень хорош, – приводит FourFourTwo слова немца. – Нельзя сказать, что им все время везет. Это совсем не так.

В каждом туре они выступают на своем уровне. Так было в прошлом году, когда они набрали 100 очков, все так же остается и теперь. Снимаю перед ними шляпу.

Надо сказать, что у них нет никаких проявлений слабости. Может, это стоит отнести к первым 15 минутам игры с «Эвертоном». Но это был дневной матч после Лиги чемпионов. Они провели продолжительную разминку и в первые минуты допускали брак в передачах. Но после этого они захватили инициативу и уверенно победили, как бы говоря «спасибо», давайте следующего.

Они действующие чемпионы и играют по-чемпионски».

Напомним, после 17 туров «Ливерпуль» опережает «Манчестер Сити» на одно очко.