СМИ: «Челси» хочет обменять Морату на Игуаина

Об сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
Форвард "Челси" Альваро Мората может вернуться в чемпионат Италии.
Согласно источнику, лондонский клуб проявляет интерес к нападающему "Милана" Гонсало Игуаину, который выступает за красно-черных на правах аренды.
Отмечается, что "синие" готовы включить в сделку Морату, который ранее выступал за "Ювентус".
Напомним, Игуаин перебрался в "Милан" из туринского клуба на правах аренды с правом выкупа. В текущем сезоне 31-летний аргентинец провел 17 матчей, забил 7 голов и отдал 3 голевых паса.