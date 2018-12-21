СМИ: «Челси» хочет обменять Морату на Игуаина

Футбол 21 декабря 2018 11:57 Источник: Сайт Джанлуки Ди Марцио Автор: Гичунцев Артур

Об сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Форвард "Челси" Альваро Мората может вернуться в чемпионат Италии.

Согласно источнику, лондонский клуб проявляет интерес к нападающему "Милана" Гонсало Игуаину, который выступает за красно-черных на правах аренды.

Отмечается, что "синие" готовы включить в сделку Морату, который ранее выступал за "Ювентус".

Напомним, Игуаин перебрался в "Милан" из туринского клуба на правах аренды с правом выкупа. В текущем сезоне 31-летний аргентинец провел 17 матчей, забил 7 голов и отдал 3 голевых паса.