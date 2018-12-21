«Спартак» представил Айртона (видео)

Футбол 21 декабря 2018 13:03 Источник: ФК «Спартак» Автор: Липкин Антон

21-летний бразилец перешел из «Флуминенсе».

«Спартак» представил новичка Айртона Лукаса. 21-летний бразилец, ранее выступавший за «Флуминенсе», подписал с клубом долгосрочный контракт.

«Из лета – в зиму. Из Бразилии – в Россию. Из «Флуминенсе» – в «Спартак». Он уже в Москве. Встречайте, Айртон Лукас», – говорится в подписи к ролику.

Воспитанник клуба АБС перешел во «Флуминенсе» в 2014 году и через год дебютировал в основной команде. В 2016 году Лукас выступал на правах аренды за «Мадурейру», а в 2017-м – за «Лондрину».

В 2018 году защитник провел 28 матчей за «Флуминенсе» в чемпионате Бразилии и десять – в Южноамериканском кубке и отметился одной голевой передачей.

Лукас присоединится к «Спартаку» на первом зимнем сборе, который пройдет с 9 по 16 января в Дубае.