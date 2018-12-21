Айртон будет выступать в «Спартаке» под шестым номером

Футбол 21 декабря 2018 13:35 Источник: ФК «Спартак» Автор: Липкин Антон

Бразилец прилетел в Москву.

Новичок «Спартака» Айртон Лукас будет выступать за команду под шестым номером, сообщает официальный сайт красно-белых.

21-летний бразилец прилетел в Москву и посетил «Открытие Арену», где получил футболку «Спартака» из рук спортивного директора Сергея Родионова и главного тренера Олега Кононова.

Воспитанник клуба АБС перешел во «Флуминенсе» в 2014 году и через год дебютировал в основной команде. В 2016 году Лукас выступал на правах аренды за «Мадурейру», а в 2017-м – за «Лондрину».

В 2018 году защитник провел 28 матчей за «Флуминенсе» в чемпионате Бразилии и десять – в Южноамериканском кубке и отметился одной голевой передачей.

Лукас присоединится к «Спартаку» на первом зимнем сборе, который пройдет с 9 по 16 января в Дубае.