Агент: Не думаю, что в ближайшее время с контрактом Фернандеша будут подвижки

Футбол 21 декабря 2018 13:50 Источник: Sport24.ru Автор: Гичунцев Артур

В текущем сезоне португалец провел 22 матча, забил 3 гола и отдал 4 голевых передачи.

Паулу Барбоза, агент полузащитника «Локомотива» Мануэла Фернандеша, рассказал, как обстоят дела с продлением контракта, который истекает летом 2019 года.

«Не думаю, что в ближайшее время с контрактом Фернандеша будут подвижки. Слухи о смене руководства «Локомотива» – это внутренний вопрос. Нам трудно что-то об этом сказать. Поживем и увидим. Лучше просто ждать.

Повышаются ли шансы Фернандеша остаться в команде в случае ухода Геркуса? Было бы некрасиво говорить об этом. Слухи вокруг абстрактны. Мы всегда работали и будем работать с теми, кто находится в клубе. Интерес к Мануэлу, конечно, есть. Как со стороны клубов российской премьер-лиги, так и из других стран», – сказал Барбоза, чьи слова приводит Sport24.ru.