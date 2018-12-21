Айртон Лукас: В Лондрине играл вместе с Селсиньо

Футбол 21 декабря 2018 13:56 Источник: ФК «Спартак» Автор: Липкин Антон

Бразилец подписал долгосрочный контракт со «Спартаком».

Новичок «Спартака» Айртон Лукас рассказал о знакомстве с бывшим полузащитником «Локомотива» Селсиньо.

– Опыт у меня пусть не такой богатый, но есть, – приводит слова 21-летнего бразильца официальный сайт клуба. – За прошедший год я добился серьезного прогресса, сам это ощущаю. А до этого «Флу» отдавал меня в аренду – в частности в «Лондрину», где я играл вместе с Селсиньо. Он когда-то выступал за «Локомотив» и много рассказывал мне о жизни в России. Наши жены дружат, тоже много говорят на тему переезда. Другие ребята, которые уезжали в Европу, также делились опытом.

– Семья выбор поддержала?

– Конечно! Я парень из бразильской глубинки, из штата Риу-Гранди-ду-Норти. Далеко не каждому там выпадает шанс выбиться в люди. И поэтому родные сначала даже не поверили, что это происходит со мной. Что меня зовут в главный клуб России! Все за меня очень рады.

Воспитанник клуба АБС ранее играл за «Флуминенсе», в который перешел в 2014 году и через год дебютировал в основной команде. В 2016 году Лукас выступал на правах аренды за «Мадурейру», а в 2017-м – за «Лондрину».

В 2018 году защитник провел 28 матчей за «Флуминенсе» в чемпионате Бразилии и десять – в Южноамериканском кубке и отметился одной голевой передачей.

Лукас присоединится к «Спартаку» на первом зимнем сборе, который пройдет с 9 по 16 января в Дубае.

Напомним, Селсиньо играл за «Локомотив» с 2006 по 2008 годы.