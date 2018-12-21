Халк: Мы приехали помочь «Зениту», но неожиданно некоторые русские стали завидовать

Футбол 21 декабря 2018 16:59 Источник: «РИА Новости»

Футболист китайского «Шанхай СИПГ» Халк поделился впечатлениями от выступления за «Зенит».

- Мы оба приехали помочь клубу, с уважением относились ко всем и не собирались ставить себя выше всех. Но неожиданно некоторые русские стали завидовать. Я пытался наладить отношения, но было тяжело. Я забивал голы, а они их даже не праздновали. Мы практически не общались на тренировках, -приводит слова Халка РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Esporte Interativo.

Напомним, бразильский форвард и бельгиец Аксель Витсель перешли в «Зенит» из «Порту» в 2012 году.