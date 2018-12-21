Артем Дзюба: Очень достойный человек возглавил «Манчестер Юнайтед»

Футбол 21 декабря 2018 17:26 Источник: Instagram

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба - о назначении Уле Гуннара Сульшера на пост исполняющего обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед».

«Хороший человек, топ игрок и классный тренер. Очень достойный человек возглавил «Манчестер Юнайтед», - написал Дзюба в своем Instagram.

Напомним, что 18 декабря «Манчестер Юнайтед» объявил об увольнении португальского специалиста Жозе Моуринью с пост главного тренера клуба. Позже исполняющим обязанности был назначен Уле Гуннар Сульшер, на тот момент возглавлявший норвежский «Мольде».

После 17 туров «Манчестер Юнайтед», набрав 26 очков, располагается на шестой строчке в турнирной таблице английской премьер-лиги, уступая лидирующему «Ливерпулю» 19 баллов. Отметим, что команда под руководством Моуринью пробилась в 1/8 финала Лиги чемпионов, где встретится с «ПСЖ».