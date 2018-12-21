Андрей Червиченко: У «Спартака» очень много непонятных трансферов, которые обогащают всех, кроме команды

Футбол 21 декабря 2018 17:43 Источник: Sport24.ru

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал возможный уход из команды сразу нескольких игроков.

- «Спартак» приходит к тому, что мы пытались сделать 15 лет назад - играть своими игроками, которые как можно моложе. Логика в этом есть. Ни Боккетти, ни другие возрастные игроки не дают скорости, а сейчас без нее никуда. Физиология берет верх и игроки, которым уже под тридцать подсаживаются к концу матча и пропускают абсолютно нелепые мячи от более быстрых молодых ребят соперников. Если «Спартак» взял вектор на омоложение, то это правильно. Делать это надо не летом, а сейчас.

Трансфер Айртона? У «Спартака» очень много непонятных трансферов, которые обогащают всех, кроме команды. На мой взгляд это очередная глупость. Слухи о переходе Габбьядини — это все прокладки агентов, которые хотят кого-то продать. Я к этому серьезно не отношусь, передает слова Червиченко Sport24.ru

Напомним, что в понедельник, 17 декабря, 21-летний бразильский защитник «Флуминенсе» Айртон Лукас подписал со «Спартаком» долгосрочный контракт.