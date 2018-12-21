Владимир Пономарев: У ЦСКА уже проявляется чемпионский характер

Футбол 21 декабря 2018 17:55 Источник: «Евро-футбол.ру»

Ветеран ЦСКА, бывший игрок сборной СССР Владимир Пономарев поделился впечатлениями от первой части сезона для армейцев.

- Итоги выступления в чемпионате очень хорошие. Я даже не ожидал такого. Перед стартом я прогнозировал, что с таким составом даже пятое промежуточное место будет прекрасным результатом. Понятно, что во второй части армейцы прибавят. Ну а третье место - это выше ожидаемого. И не просто третье место, а сама игра команды радует. Она очень достойная при таком обновлении состава.

На что команда способна замахнуться весной? Даже на первую строчку. У армейцев уже проявляется чемпионский характер. Они поняли, что могут бороться с любым соперником. За зиму у ЦСКА поправятся все футболисты, и армейцы пойдут дальше. Есть варианты, что кое-кого прикупят, - приводит слова Пономарева «Евро-Футбол.ру».

Напомним, что после 17 туров чемпионата России ЦСКА, набрав 30 очков, занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, уступая лидирующему «Зениту» четыре балла.