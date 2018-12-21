Кокорину и Мамаеву поменяли статью на более тяжкую

Футбол 21 декабря 2018 18:16 Источник: «Р-Спорт»

Нападающему «Зенита» Александру Кокорину, полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаева, а также другим фигурантам дела о хулиганстве следствие поменяло статью на более тяжкую, об этом заявил адвокат Кокорина-младшего Вячеслав Барик.

«Теперь им вменяется часть 2 статьи 115, поскольку по результатам судебно-медицинской экспертизы получено заключение о причинении легкого вреда здоровью», – приводит слова адвоката «Р-Спорт».

Напомним, Мамаев и Кокорин были арестованы 11 октября по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина. Две потасовки произошли в Москве 8 октября.

После двух инцидентов были возбуждены уголовные дела по статье 116 УК РФ (побои) и по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).