В Рязани двое футболистов избили и ограбили предпринимательницу

Футбол 21 декабря 2018 18:43 Источник: 62info.ru

В Рязани футболисты Дмитрий Митин и Артем Надеев избили и ограбили предпринимательницу сообщает 62info.ru.

По информации издания, 21-летнеий и 18-летний футболисты напали на женщину 18 декабря. Молодые люди избили ее и отобрали телефон и 36 тысяч рублей.

Сообщается, что Митин – воспитанник «Рязани». В этом сезоне выходил на поле три раза и не отметился результативными действиями. Надеев на профессиональном уровне так и не заиграл. Летом он находился в молодежке «Рязани» и привлекался к контрольным играм основной команды.

«На данный момент таких игроков в клубе нет, а одного из них никогда и не было. Более ничего по данному факту сказать не могу. Сейчас этим делом занимаются правоохранительные органы», – заявил генеральный директор «Рязани» Вадим Бращин

Стоит отметить, что суд уже избрал для них меру пресечения. Одного из фигурантов дела отправили на два месяца в СИЗО, а другой проведет такой же срок под домашним арестом.