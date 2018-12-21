Вместе с Геркусом «Локомотив» покинет Штоффельсхаус

Футбол 21 декабря 2018 19:00 Источник: Sport Inside

Спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус покинет клуб вместе с генеральным директором Ильей Геркусом, сообщает твиттер Sport Inside‏.

«Вместе с Ильей Геркусом «Локомотив» покидает и Эрик Штоффельсхаус. Новым спортивным директора клуба станет небезызвестный Владимир Кузьмичев», – говорится в сообщении.

Вместе с Ильей Геркусом «Локомотив» покидает и Эрик Штоффельсхаус. Новым спортивным директора клуба станет небезызвестный Владимир Кузьмичев. — sport_inside (@sportinside2013) 21 декабря 2018 г.

Ранее стало известно, что Геркус покинет свой пост до конца 2018 года. Он стал гендиректором «Локомотива» летом 2016 года. При нем железнодорожники стали чемпионами России в сезоне-2017/18.