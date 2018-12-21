«Рубин» покинули врач и физиотерапевт

Футбол 21 декабря 2018 20:02 Источник: ФК «Рубин»

Врач «Рубина» Иван Цынпеу и физиотерапевт команды Рене Сантана покидают клуб в связи с истечением срока контрактов, сообщает пресс-служба казанцев.

Цынпеу работал в «Рубине» с 2010 года, а Сантана – в сезоне 2013/14 и с июня 2017 года.

Врач команды Иван Цынпеу и физиотерапевт Рене Сантана покидают наш клуб в связи с истечением срока контрактов.



Футбольный клуб «Рубин» благодарит Ивана Ивановича и Рене за многолетний добросовестный труд и желает успехов на новом месте работы! pic.twitter.com/Loe9PSCo0B — «Рубин» Казань (@fcrk) 21 декабря 2018 г.

«Футбольный клуб «Рубин» благодарит Ивана Ивановича и Рене за многолетний добросовестный труд и желает успехов на новом месте работы», – говорится на официальном сайте «Рубина».