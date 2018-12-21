Унаи Эмери: «Арсеналу» нужен Месут Озил

Футбол 21 декабря 2018 20:32 Источник: BBC

Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери заявил, что полузащитник Месут Озил нужен команде.

- Я хочу, чтобы каждый игрок с правильным настроем помог нам, дал нам свои умения и качество. Нам нужен Месут Озил.

Все хотят помочь команде, когда мы в этом нуждаемся. Разочарование также одинаково для всех - любой футболист испытывает его, если не появляется на поле.

Я регулярно общаюсь с ним по ходу сезона, и объясняю ему, что мы хотим от него получить. У него есть обязательства помогать нам, и он делает это, когда команда нуждается в нем на поле. Есть ли у него будущее в «Арсенале»? Да, почему нет? - приводит слова Эмери BBC.

Ранее The Times сообщила, что Озил может покинуть команду в зимнее трансферное окно. Согласно источнику издания, 30-летний полузащитник не входит в планы главного тренера «канониров».