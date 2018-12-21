Коллинз разорвал контракт с «Астон Виллой» через час после подписания

Футбол 21 декабря 2018 22:28 Источник: The Mirror

Защитник Джеймс Коллинз на правах свободного агента заключил краткосрочный контракт с «Астон Виллой» и расторг его спустя час.

Как сообщает The Mirror, соглашение с валлийским защитником было рассчитано до конца января с зарплатой порядка 10 тысяч фунтов в неделю. Руководство «Астон Виллы» рассчитывало, что опыт Коллинза поможет команде во время напряженного графика матчей в ближайшие недели.

Отмечается, что сразу после подписания контракта, Коллинз отправился на тренировку, во время которой получил травму икроножной мышцы. Разочарованный подобным игрок вернулся на базу команды и с досады разорвал только что подписанный контракт.

Напомним, что Коллинз с 2009 по 2012 год играл за «Астон Виллу». Позже он перешел в «Вест Хэм», за который выступал с 2012 по 2018 год. В июне защитник стал свободным агентом. Добавим, что на счету 35-летнего Коллинза 51 матч за сборную Уэльса.