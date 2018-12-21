Маурицио Сарри: Уход Моуринью – большая потеря для АПЛ

Футбол 21 декабря 2018 22:40 Источник: ФК «Челси»

Главный тренер Маурицио Сарри прокомментировал отставку португальского специалиста Жозе Моуринью с поста наставника «Манчестер Юнайтед».

- Станет ли уход Моуринью большой потерей для АПЛ? Считаю, что да. Как вы знаете, Моуринью выиграл все, выиграл везде, поэтому он мне очень нравится, как тренер и человек, но я думаю, что он был прав, когда сказал, что у «Манчестер Юнайтед» есть будущее без Моуринью, а у Моуринью есть большое будущее без «Манчестер Юнайтед».

Он мне очень нравится, и я хочу видеть его на тренерской скамье как можно быстрее, возможно, в Англии, но не здесь (смеется), - приводит слова Сарри пресс-служба «Челси».

Напомним, что 18 декабря Моуринью был уволен из «Манчестер Юнайтед». Португалец возглавил «красных дьяволов» в 2016 году. Под его руководством английская команда выиграла Лигу Европы, серебряные медали АПЛ, а также Кубок лиги и Суперкубок Англии.