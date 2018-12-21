Валерий Масалитин: Чемпионство в РПЛ разыграют команды, которые идут к перерыву в пятерке

Футбол 21 декабря 2018 23:05 Источник: «Евро-футбол.ру»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился впечатлениями от первой части сезона для армейцев.

- Временами ЦСКА и радовал, и разочаровывал, но больше все-таки положительных эмоций.

Смазал ли еврокубковый результат впечатления от общей картины? Если бы это было безвольно, то впечатления смазались бы, но они уступили в борьбе, обыграв два раза «Реал». Набрать семь очков и не выйти никуда - это очень обидно. Однако ничего уже не поделаешь, так сложились обстоятельства. Сами виноваты.

Есть ли предпосылки к тому, что ЦСКА может стать чемпионом страны? Шансы есть у всех. Чемпионство разыграют команды, которые идут к перерыву в пятерке. В какой-то степени будет проще московским командам, которые не пробились в весеннюю часть еврокубков. Они будут сосредоточены на выступлениях в домашнем чемпионате. А у «Краснодара» и «Зенита» Лига Европы и подготовка к этому турниру. Все будет зависеть от сборов команд. Нужно будет сразу включаться в борьбу, осталось очень мало игр. Каждое очко на вес золота, - приводит слова Масалитина «Евро-футбол.ру».

Напомним, что после 17 туров чемпионата России ЦСКА, набрав 30 очков, занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, уступая лидирующему «Зениту» четыре балла.