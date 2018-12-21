Фарфан – лучший игрок «Локомотива» в декабре

Болельщики «Локомотива» признали полузащитника Джефферсона Фарфана лучшим игроком клуба в декабре, сообщает пресс-служба железнодорожников.
За 34-летнего перуанца проголосовало 40 процентов болельщиков.
Своей горячей игрой #ПеруанскийКороль согрел нас в этом холодном декабре! 🔥🔥🔥— ФК Локомотив (@fclokomotiv) 21 декабря 2018 г.
🌪🚂 Фарфан по праву становится лучшим игроком последнего месяца в году! За Джеффа проголосовали 40% болельщиков!
🏆 А какой гол Фарика вам запомнился больше? pic.twitter.com/EyXCtlllpt
Фарфан в текущем сезоне в составе «Локомотива» принял участие в 17 играх во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.