Андрей Аршавин: Эмери не станет новым Венгером, но «Арсенал» угадал с тренером

Футбол 21 декабря 2018 23:51 Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Бывший нападающий «Арсенала» Андрей Аршавин поделился мнением об уходе из лондонской команды Арсена Венгера.

- Венгер - очень мудрый человек, стратег, профессор. У него ресурсов стало меньше по сравнению с конкурентами. С тех пор как это случилось, ушли титулы. Когда «Арсенал» был способен конкурировать с «МЮ» по финансам, эти команды боролись, и Венгер побеждал. Он создал тот «Арсенал», который мы знаем.

То, что его призывали уйти - это был ответ на результаты команды в конкретный момент. Если он вдруг вернется в клуб, все будут его целовать, любить и уважать. Думаю, он продолжит свою тренерскую карьеру в «ПСЖ». Если они провалятся в Лиге чемпионов, то он может туда прийти. Эмери? Скорее всего, испанец не станет новым Венгером, но думаю, «Арсенал» угадал с тренером, - приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Напомним, что 23 мая Унаи Эмери стал главным тренером «Арсенала». Французский специалист Арсен Венгер, возглавлявший лондонскую команду на протяжении 22 лет, покинул клуб по окончании прошлого сезона.