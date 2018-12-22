Гол Ройса принес победу «Боруссии» Д в матче с «Боруссией» М

Футбол 22 декабря 2018 00:28 Источник: «Советский спорт»

В матче 17-го тура чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» на своем поле обыграла менхенгладбахскую «Боруссию» со счетом 2:1.

У победителей встречи голами отметились Джейдон Санчо (42-я минута) и Марко Ройс (54), а у гостей единственный мяч забил Кристоф Крамер (45+1).

«Боруссия» Д с 42 очками лидирует в турнирной таблице, а «Боруссия» М расположилась строчкой ниже, имея в активе 33 очка.

В следующем туре «шмели» 19 января на выезде сыграют с «РБ Лейпцигом», а черно-бело-зеленые в тот же день встрется с «Байером».

Бундеслига

17-й тур

«Боруссия» (Дортмунд) – «Боруссия» (Менхенгладбах) – 2:1 (1:1)

Голы: Санчо, 42; Ройс, 54 – Крамер, 45+1

«Боруссия» Д: Бюрки, Пишчек, Топрак, Хакими, Геррейру (Бруун Ларсен, 90), Санчо (Вольф, 90), Вайгль, Витцель, Дилэйни, Ройс, Пако Алькасер (Гетце, 34).

«Боруссия» М: Зоммер, Крамер (Хофманн, 68), Вендт, Байер, Штробль, Закария, Азар, Нойхаус (Кюизанс, 82), Херрманн (Траоре, 73), Джонсон, Плеа.

Предупреждение: Кюизанс, 86