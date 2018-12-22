«Ливерпуль» одержал седьмую победу кряду в АПЛ, обыграв на выезде «Вулверхэмптон»

Футбол 22 декабря 2018 00:53 Источник: «Советский спорт»

В матче 18-го тура английской премьер-лиги «Ливерпуль» на выезде обыграл «Вулверхэмптон» со счетом 2:0.

У победителей встречи голами отметились Мохамед Салах и Вирджил ван Дейк, забившие на 18-й и 68-й минутах соответственно.

«Ливерпуль», не знающий поражений в текущем сезоне АПЛ, одержал седьмую победу кряду и с 48 очками лидирует в турнирной таблице, а «Вулверхэмптон» расположился на седьмой строчке, имея в активе 25 очков.

В следующем туре подопечные Юргена Клоппа 26 декабря примут «Ньюкасл Юнайтед», а «волки» в тот же день на выезде сыграют с «Фулхэмом».

АПЛ

18-й тур

«Вулверхэмптон» – «Ливерпуль» – 0:2 (0:1)

Голы: Салах, 18; ван Дейк, 68

«Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу, Коуди, Боли, Кастро (Рубен Винагре, 81), Беннетт, Моутинью (Гиббс-Уайт, 63), Саисс, Траоре (Кавалейру, 63), Рубен Невеш, Доэрти, Хименес.

«Ливерпуль»: Алиссон, ван Дейк, Ловрен, Робертсон, Хендерсон, Милнер, Кейта (Лаллана, 58), Фабиньо, Мане (Клайн, 87), Фирмино (Вейналдум, 76), Салах.