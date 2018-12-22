УЕФА увеличит призовой фонд чемпионата Европы

Футбол 22 декабря 2018 11:25 Источник: UEFA (УЕФА) Автор: Спирин Дмитрий

УЕФА принял решение увеличить призовой фонд чемпионата Европы на 70 миллионов евро.

Теперь общая сумма призовых за участие в финальной части турнира составит 371 миллион евро, сообщает официальный сайт УЕФА.

Все участники чемпионата Европы 2020 года получат минимум по 9,25 миллиона евро плюс дополнительные бонусы: за каждую победу в групповом этапе к сумме будет прибавляться по 1,5 миллиона евро, за ничью - 750 тысяч евро.

За выход в 1/8 финала турнира сборные получат по 2 миллиона евро, в 1/4 финала - по 3,25 миллиона, за выход в полуфинал - по 5 миллионов.

Победитель турнира получит премию в размере 10 миллионов евро, а финалист - 7 миллионов.