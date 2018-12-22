Игрок «Анжи» продал квартиру из-за долгов клуба по зарплате

Футбол 22 декабря 2018 12:12 Источник: Чемпионат.com Автор: Спирин Дмитрий

Полузащитник «Анжи» Константин Савичев отметил, что футболисты команды из-за невыплаты им зарплат вынуждены продавать недвижимость.

- В «Анжи» наконец-то появились деньги? Ну как деньги, это громко сказано. Даже за один месяц не закрыли. Ужас какой-то, обещали одну сумму, а получилось вот так. Посмеялись и махнули рукой - уже привыкли к такому. Оставался последний тур, хотелось скорее уже его доиграть и уехать.

На что живу? Есть какие-то накопления. Если есть недвижимость, то продают ее. Я продал квартиру в Брянске. Не могу сказать, что продал ее только из-за этой ситуации, но хранил ее на «черный день». Он наступил куда раньше, чем я планировал, - цитирует Савичева "Чемпионат".

Ранее в тренерском штабе «Анжи» не исключили, что практически все основные игроки команды во время зимней паузы покинут команду.

Команда занимает 15-ю строчку в турнирной таблице РПЛ.